Ferm Aalst start haar 95ste werkjaar

Aalst

Sint-Truiden - Donderdag 30 januari organiseerde Ferm Aalst een feestelijke opener van haar werkjaar. Heel wat leden waren present en het bestuur mocht ook een aantal nieuwe gezichten verwelkomen.

Sinds 24 januari is de naam van het vroegere kvlv veranderd naar Ferm. Aangezien Ferm Aalst zijn 95ste werkjaar startte, had het bestuur gekozen voor een feestelijke casinoavond voorafgegaan door een uitgebreid, zelfbereid koud buffet en dessertbuffet. Het jaarprogramma voor 2020 werd eveneens voorgesteld en de talrijke aanwezigen konden hun geluk beproeven aan de verschillende speeltafels. Het werd een leuke avond die werd afgesloten met een mooie prijs voor de speler van de avond. Het Ferm bestuur kijkt al uit naar de eerstvolgende activiteiten: een ‘Klassiek gezonder’-kookles en een gezellige Valentijnbrunch op zondag 16 februari.

Wil je graag meer te weten komen over onze vereniging, neem dan een kijkje op onze website fermaalst.wixsite.com/ferm of op facebook (Ferm Aalst bij St.-Truiden)