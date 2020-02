Lady Gaga stelt via Instagram haar nieuwe vriend voor

Lady Gaga heeft op Instagram een foto gedeeld waarop ze verstrengeld is met haar nieuwe vriend. Het zou gaan om zakenman Michael Polansky. Het verliefde koppeltje bracht samen het weekend door in aanloop naar de Super Bowl.

Lady Gaga kondigde in februari vorig jaar nog aan dat ze niet langer verloofd was met Christian Carino, met wie ze al twee jaar aan het daten was. Daarna had ze nog een korte flirt met geluidsingenieur Daniel Horton, werd ze keer op keer gelinkt aan haar ‘A star is born’-tegenspeler Bradley Cooper en nu is ze blijkbaar dolverliefd op Michael Polansky, CEO van Parker Group.

De twee werden voor het eerst door de paparazzi al kussend gespot op oudejaarsavond. Het koppel bracht ook het weekend van de Super Bowl samen door en ze werden gezien toen ze samen het Hard Rock Stadium in Miami verlieten. Maandag deelde Lady Gaga vervolgens een foto van hen tweetjes en dus zijn ze 'Instagram official', zoals dat dan heet.