Bilzen organiseert grote drukjacht op everzwijnen: verkeer mag niet stoppen

Zo een 56 jagers en 40 trakkers zijn vandaag begonnen aan een grote drukjacht vanaf hoogzit op everzwijnen in een uitgestrekt gebied aan het kasteel Groenendaal en het gebied tussen Hoelbeek en Eigenbilzen. Verkeer moet stapsgewijs doorheen het gebied en krijgt van de politie de richtlijn mee om door te rijden en niet te stoppen.

