Veerle volgt de richting elektromechanica: "Het kan raar klinken maar dit is echt interessant"

Tessenderlo - Sinds dit schooljaar zet het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo elke maand een “STEM- meisje” in de kijker. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Maak kennis met Veerle van Deudekom, ze is 14 jaar en volgt sinds dit schooljaar de richting Elektromechanica.

“In deze richting leer je alles op technisch vlak, verschillende mechanische technieken worden gecombineerd met elektriciteit. Zo zijn onze belangrijkste vakken mechanica, elektriciteit en schakeltechnieken. Het kan raar klinken maar dit is echt interessant! Het is zo fijn om zelf dingen te leren en te kunnen zodat je zelf vanalles kan maken zonder hulp. We leven in een technologisch tijdperk dus dit is super belangrijk, niet?” vertelt ze enthousiast.

Veerle koos voor deze richting omdat de theorie onmiddellijk gekoppeld wordt aan de praktijk. Tijdens de opendeurdag vorig jaar, was ze meteen verkocht. “Mijn ouders en ik gingen toen elke richting af, toen we bij IW/EM kwamen, zag ik meteen dat dit het was: een leerling deed allerlei proefjes en gaf een rondleiding in de praktijkruimte en hij vertelde heel gedreven over de vele bedrijven die hem al aanspraken om bij hen te komen werken.” In de nabije toekomst wil ze graag kiezen voor duaal leren en daarna veel ervaring opdoen bij verschillende bedrijven. En later wil ze misschien wel het bedrijf van haar ouders overnemen. We wensen haar alvast heel veel succes!