Eric Christiaens, de algemeen directeur van het AZ Vesalius, is maandag het slachtoffer geworden van phishing. Vanuit zijn account werd een mail uitgestuurd naar 4.000 contactpersonen. De informaticadienst kon de malafide link snel blokkeren en erger voorkomen.

