Eerste besmetting met coronavirus in ons land: hoe ongerust moeten we zijn?

Eén van de gerepatrieerde Belgen uit China is besmet met het coronavirus. Hoe groot is de kans dat er nu nog besmettingen opduiken? Waarom werd de besmetting niet in China vastgesteld voor ze vertrokken? “Paniek is zeker niet nodig”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Hoe het nu gelopen is, is eigenlijk een best case scenario.”