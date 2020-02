De bekende doe-het-zelfzaak Brico aan de Koolmijnlaan in Heusden sluit, eind dit jaar, na meer dan 25 jaar de deuren. Dat bevestigt woordvoerder Brico, Rudi Schautteet.

