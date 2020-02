Topmodel Ashley Graham deelt eerste beelden van haar pasgeboren zoontje

Ashley Graham verwelkomde op 18 januari samen met haar echtgenoot Justin Ervin hun eerste kindje. Via Instagram heeft ze nu voor het eerst ook foto’s gedeeld van het jongetje.

Sinds het bekende Amerikaanse plus-sizemodel Ashley Graham is bevallen van haar zoontje, is ze verdacht stil op Instagram. Het is nu pas, twee weken na de bevalling, dat we voor het eerst gedeeltelijk het kindje te zien krijgen. Ze deelde twee foto’s van het handje van de baby in die van haar en haar man.

“Om 18 uur op 18 januari 2020 verwelkomden we 3,3 kilogram liefde in onze wereld. Onze zoon ontmoeten deed onze harten volstromen en we kunnen niet wachten om hem aan jullie voor te stellen”, schrijft ze. Voorts kondigt ze aan dat ze meer over hem zal vertellen tijdens haar podcast ‘Pretty big deal’.