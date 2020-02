U kent Christel Domen (56) vooral als Nieke uit het VTM-programma ‘Lili en Marleen’, maar de actrice komt dezer dagen amper nog aan de bak. Tot haar eigen ontgoocheling, zegt Domen dinsdag in Story.

Domen acteert af en toe nog in het theater, maar op televisievlak is het al jaren stilletjes. “Soms doe ik stemmenwerk, maar dat is het dan ook. Ach, als ze mij niet willen, moet ik mij daarbij neerleggen ...