Lotto-Soudal-manager John Lelangue: “Omloop Het Nieuwsblad is ons eerste doel”

De Omloop Het Nieuwsblad. Dat is het eerste doel van Lotto-Soudal, dat met Philippe Gilbert en John Degenkolb als nieuwe kopmannen hoopt potten te breken.

“Philippe en John hebben de voorbije weken al goed samengewerkt, maar moeten bepaalde details nog op punt stellen in de Ronde van Valencia”, vertelt manager John Lelangue in La Dernière Heure. “Het eerste doel is de opening van het Belgische seizoen. Daar proberen we nu naartoe te werken.”

De Omloop Het Nieuwsblad is de traditionele opener van het Belgische wielerseizoen op de weg, en staat op zaterdag 29 februari op het programma. Vorig jaar won Zdenek Stybar in Gent.