Golden Memories blijven springlevend

Wellen - Een tot de nok gevulde zaal De Meersche, oldies muziek à volonté en een ongelooflijke ambiance. Dat waren de ingrediënten van de Golden Memories Party die zaterdag 1 februari voor de 28ste keer werd georganiseerd.

The Golden Memories Party ontstond 28 jaar geleden uit het "Vetkuiven Syndroom", indertijd één van de populairste radioprogramma's van Lokale Radio VRW. Bedoeling van de GMP was om mensen terug aan het dansen te krijgen met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dat lukte vanaf de eerste editie in Zaal Herkenrood. Sindsdien is het evenement niet kapot te krijgen, de datum van volgend jaar is zelfs al bekend: zaterdag 6 februari 2021.

De editie van dit jaar werd opgeluisterd door Big Caz and the Bobs. John Jones leidde de dans vanuit de discobar. Het feest begon (zoals dat vroeger het geval was) reeds heel vroeg (19 uur) en duurde tot in de kleinste uurtjes, nostalgie ten top. Op 26 september viert VRW zijn 40ste verjaardag. VRW is één van de weinige lokale radio's in Vlaanderen die nog uitsluitend werkt met vrijwilligers.