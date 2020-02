Koersval Chinese aandelen gestopt

De beurzen in China veerden dinsdag wat op na de koersval van de dag voordien. Ook de beurzen in de rest van Azië gingen vooruit. Beleggers houden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China scherp in de gaten. Het dodental in China is inmiddels gestegen naar 425 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen tot ruim 20.000. Hongkong meldde de eerste dode van het coronavirus in de stad. Het is het tweede sterfgeval van het virus buiten China. Eerder overleed een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd aan het virus.