Chinese steden op honderden kilometers van Wuhan bereiden zich voor op coronavirus

Twee grote steden in het oosten van China hebben aangekondigd transportbeperkingen en andere maatregelen op te leggen, om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. De steden zijn beiden honderden kilometers verwijderd van Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het virus.

In de stad Taizhou en in delen van de stad Hangzhou mag nog slechts een persoon per huishouden om de twee dagen het huis verlaten om boodschappen te doen. Vanaf dinsdag wordt ook het openbaar vervoer ...