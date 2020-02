Max Verstappen: “Ik kan Lewis Hamilton verslaan, hij is God niet!”

De nog steeds maar 22-jarige Max Verstappen is vastberaden om komend F1-seizoen de strijd met Lewis Hamilton aan te gaan.

Max Verstappen wil in 2020 eindelijk een eerste keer voor de F1-wereldtitel strijden. Indien hij die eerste wereldtitel wil veroveren zal hij echter zesvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton moeten verslaan. Onmogelijk acht de Nederlander dat niet.

“Lewis is zeer goed. Hij is zeker één van de beste rijders maar hij is God niet. God staat misschien aan zijn zijde maar hij is God niet,” aldus Verstappen volgens het Britse ‘BBC’.

Wanneer Verstappen gevraagd wordt of hij diepgelovige Lewis Hamilton dit jaar kan verslaan volgt er een vastberaden antwoord: “Ja. Al hangt veel uiteraard van de wagen af.”

Vorig jaar was Verstappen in staat om enkele races te winnen maar strijden voor de wereldtitel kon hij niet omdat zijn Red Bull F1-bolide niet van bij het begin van het seizoen snel genoeg was. Daarin wil Red Bull met de RB16 verandering brengen.

Op 12 februari zien we de nieuwe F1-bolide van Max Verstappen voor het eerst, waarna op 19 februari de eerste F1-wintertest ter voorbereiding van het nieuwe seizoen van start gaat.

“We zullen moeten afwachten en zien hoe snel de wagen tijdens de wintertests is maar ik kijk er enorm naar uit,” blikt Verstappen vooruit.

“Iedereen is opgewonden en erg gemotiveerd, zeker na onze goede prestaties eind vorig jaar.”

