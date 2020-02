Na alle heisa lijkt Johnny Depp zelf slachtoffer van mishandeling te zijn geweest

Al een aantal dagen zijn fans van Johnny Depp in alle staten, omdat er een opname van zijn ex-vrouw Amber Heard is opgedoken. Hierin bekent ze dat ze de Hollywoodster heeft geslagen. Naar aanleiding van dit fragment hebben fans de hashtag #JusticeForJohnnyDepp in het leven geroepen, die sinds afgelopen weekend viraal gaat. Want nu blijkt dat Depp destijds onterecht uitgespuwd werd door Hollywood.