Joke Emmers gaat in theater op zoek naar gebruiksaanwijzing voor het leven

Hasselt -

Woodman is het kersverse theatergezelschap van Joke Emmers, Evelien Bosmans, Thomas Janssens, Tanya Zabarylo en Matthias Meersman. In het eerste stuk, 2020 - Lubricant for life, gaat het vijftal op zoek naar de gebruiksaanwijzing voor het leven. Een glijmiddel om je dagelijks bestaan te smeren.