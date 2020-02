Een man (27) uit Houthalen-Helchteren is in Nederland veroordeeld tot 4 jaar cel voor een zware vechtpartij op nieuwjaarsdag in Eindhoven. Hij doorboorde daarbij met een schroevendraaier de hersenen van een Nederlander.

De feiten speelden zich in de ochtend van 1 januari 2019 af. In een parkeergarage in Eindhoven wordt een 38-jarige Nederlander uit Helmond zwaar mishandeld aangetroffen. Het slachtoffer had meerdere steekwonden ...