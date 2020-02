Tongeren - De eigenaar van de Tongerse B&B De Ruttermolen is niet te spreken over de hoeveelheid zwerfafval dat hij bijna dagelijks moet opvissen uit de Jeker.

De rivier stroomt vlak naast z'n zaak en zorgt voor de nodige rotzooi. Veel daarvan is afkomstig van over de taalgrens, maar ook in Tongeren zelf wordt er volgens de man nog veel gesluikstort. Hij roept het stadsbestuur dan ook op om zwaarder op te treden.