Riemst - 40 procent van alle Vlaamse vleermuizen overwintert in de mergelgroeven in Riemst. Vrijwilligers van Natuurpunt trekken jaarlijks in februari de grotten in om de populatie in kaart te brengen. Elk jaar tellen ze vijf procent meer vleermuizen.

In de Roosburggroeve in Riemst is het lekker koel en de luchtvochtigheid bedraagt er 95 procent, de ideale plaats dus voor de vleermuizen om te overwinteren.