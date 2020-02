Lorin Parys (N-VA) “ontzettend bezorgd” over opvang slachtoffers tienerpooiers

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) is “ontzettend bezorgd” over de gang van zaken bij de vzw Ne(s)t, die opvang en ondersteuning biedt aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers. Hij heeft weet van geweld dat in het opvangtehuis zou zijn gepleegd en stelt zich vragen bij de besteding van de financiële middelen die de vzw ontvangt.