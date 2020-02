Scheidsrechtersdepartement legt uit waarom de VAR niet kon ingrijpen bij discutabele goal van Club Brugge tegen Antwerp

Het Professional Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag verduidelijkt dat de videoref in de topper tussen Club Brugge en Antwerp (1-0) niet kon ingrijpen om na te gaan of het doelpunt van Hans Vanaken wel volledig over de lijn was. “Er is geen duidelijk beeld van de fase”, klinkt het.

BEELDEN. Was die bal wel over de doellijn? Club Brugge scoort controversieel doelpunt tegen Antwerp

Het voorbije voetbalweekend was er heel wat te doen om twee scheidsrechterlijke beslissingen. KV Mechelen claimde na 10 minuten voetbal bij een 1-0 stand tegen AA Gent een strafschop na handspel van Ngadeu in het strafschopgebied. Ref Boterberg noch de VAR gaven geen krimp, tot enorme frustratie van het Mechelse thuispubliek. De scheidsrechter werd meermaals getrakteerd op een fluitonconcert.

Onterechte kritiek, vindt het Professional Referee Department. “Lustig van AA Gent kopt de bal van dichtbij tegen de arm van zijn ploegmaat Ngadeu. De positie van de arm maakt het lichaam van Ngadeu niet onnatuurlijk groter en hij beweegt zijn arm om het contact met de bal te vermijden. Het was een juiste beslissing van de scheidsrechter en een VAR-interventie was niet nodig”, luidde het.

Een dag later gingen de poppetjes in het Jan Breydelstadion aan het dansen, nadat het enige doelpunt van de topper tussen Club Brugge en Antwerp van Vanaken goedgekeurd was. Niemand kon met zekerheid zeggen of het leer volledig over de doellijn was geweest, maar scheidsrechter Lambrechts gaf op aangeven van zijn lijnrechter groen licht voor de 1-0. De videoref greep terecht niet in, klinkt het maandag.

LEES OOK. Te weinig bruikbaar en vooral te duur: waarom de Belgische competitie geen doellijntechnologie gebruikt

SJOTCAST. Doellijntechnologie onmiddellijk invoeren? Duur voor wat het eigenlijk is. Aflevering 23 staat online!

“De assistent geeft aan dat de bal de doellijn volledig heeft overschreden. Scheidsrechter Lambrechts volgt zijn assistent en kent het doelpunt toe. Omdat er geen duidelijk beeld is van deze fase, kan de VAR in deze situatie niet ingrijpen. Geen VAR-interventie mogelijk dus”, benadrukt het Referee Department.

Pro League bekijkt opties en prijskaartje van doellijntechnologie

Mogelijk beschikken de profclubs tijdens de play-offs in de Jupiler Pro League al over een vorm van doellijntechnologie. De Pro League bestudeert de verschillende opties en hun respectieve prijskaartjes. “Er is net een nieuwe kostenraming opgevraagd bij de gespecialiseerde bedrijven”, bevestigde woordvoerder Stijn Van Bever maandag.

Scheidsrechter Lambrechts, zijn assistenten en zelfs de videoref: niemand was in staat om zondag met volledige zekerheid te zeggen dat het goedgekeurde doelpunt van Hans Vanaken in Club Brugge-Antwerp volledig over de doellijn was. In heel wat Europese (top)competities beschikt de arbiter over doellijntechnologie om zo’n fases feilloos te beoordelen. Onze profclubs waren tot dusver nog niet gewonnen voor het idee. Vooral de installatiekosten ten bedrage van zo’n 300.000 euro (eenmalig) en de jaarlijkse onderhoudskosten (60.000 euro) zijn struikelblokken.

Maar de Pro League werkt achter de schermen al een tijdje aan zo’n installaties en staat in contact met een aantal bedrijven die doellijntechnologie aanbieden. Woordvoerder Stijn Van Bever laat weten dat de prijskaartjes van de verschillende systemen op de markt opnieuw opgevraagd werden. De Pro League bekijkt zowel de dure, maar zuivere doellijntechnologie als alternatieven zoals camera’s die in het doel kunnen worden gehangen. Die laatste kosten een pak minder, maar zijn helemaal niet zaligmakend.

De Pro League hoopt tegen 10 februari, wanneer de volgende raad van bestuur plaatsvindt, alle offertes ontvangen te hebben. Als er een meerderheid gevonden wordt voor een bepaald systeem - lees: als de clubs willen betalen - hoopt de Pro League de camera’s al in de play-offs in gebruik te kunnen nemen. “Maar eerst moeten we de verschillende pistes onderzoeken en bespreken”, aldus Van Bever.