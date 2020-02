Politie vat dealer bij drugscontrole in uitgaansleven van Hasselt en Diepenbeek

Hasselt / Lummen / Diepenbeek -

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend een alcohol- en drugscontrole gericht op het uitgaansleven in Hasselt en de Nieuwstraat en Ginderoverstraat in Diepenbeek georganiseerd. Er werden drie bestuurders van de weg geplukt die teveel alcohol hadden gedronken. Nog eens vier bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Een van hen had een kleine hoeveelheid drugs bij, eentje had dealershoeveelheden cannabis bij. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.