Jaarmarktcross in Niel treedt toe tot DVV Verzekeringen Trofee

De Jaarmarktcross in Niel maakt volgend seizoen (2020-2021) deel uit van de DVV Verzekeringen Trofee. Aanvankelijk luidde het dat de klassieker zou toetreden tot de Superprestige, maar organisator Golazo bevestigde maandag dat het de DVV Verzekeringen Trofee wordt.

De Jaarmarktcross op 11 november wordt de tweede manche van het regelmatigheidscriterium, dat opent met de Koppenbergcross in Oudenaarde. Die wordt in 2020 uitzonderlijk op zaterdag 31 oktober georganiseerd, omdat 1 november een zondag is waarin een Wereldbekercross (de Druivencross in Overijse) plaatsvindt. “Vanaf 2021, wanneer 1 november niet op een zondag valt, keert de Koppenbergcross terug naar zijn vertrouwde stek op 1 november”, stelt Golazo.

In totaal organiseert Golazo, met dochterbedrijf SportID, volgend seizoen zeventien crossen: Eeklo, Pelt, Leuven, Beringen, Oudenaarde, Niel, Hamme, Kortrijk, Zonhoven, Antwerpen, Ronse-Kluisbergen, Sint-Niklaas, Namur, Loenhout, Bredene, Baal en Brussel. Daarnaast lopen er samenwerkingsakkoorden met de crossen van Meulebeke, Kruibeke, Maldegem, Essen en Lille.

“Het enige dat nu nog moet gebeuren, is het exact toewijzen van de data aan enkele crossen die in de nieuwe kalender hun vertrouwde datum niet konden behouden”, verduidelijkt Christophe Impens van Golazo. “We zoeken samen met de lokale overheden en de Belgische Wielerfederatie (KBWB) nu snel naar de best mogelijke data binnen wat ons is toegewezen. Eens dat rond is kunnen we onze volledige veldritkalender voor 2020-2021 bekend maken.”