Hasselt / Zonhoven - 69 bestuurders zijn afgelopen weekend geflitst bij controles op de Vogelsancklaan en de Heuveneindeweg in Zonhoven en de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. De hoogst gemeten snelheid was 104 km/uur op de Vogelsancklaan in Zonhoven. De maximum toegelaten snelheid is daar 70 km/uur. In totaal passeerden 592 voertuigen de camera.