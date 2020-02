Tongeren - In de Blaarstraat in Berg heeft de politie maandagnamiddag een bromfietser aan de kant gehaald omdat zijn tweewieler veel sneller reed dan de toegelaten 25 km/uur. Op het politiekantoor bleek dat de bromfiets ongeveer 40 km/uur haalde. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen. En uit een speekseltest bleek nog dat hij onder invloed van drugs was. Zijn bromfiets werd voor 15 dagen in beslag genomen.