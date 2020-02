Lummen -

Maandag iets voor 18 uur zijn op het kruispunt van de Pastoor Frederickxstraat en de Ringlaan een auto en een bus van De Lijn bij een ongeval betrokken geraakt. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Aan de twee voertuigen is er wel blikschade. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Op deze drukke straat was er even wat verkeershinder.