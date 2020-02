Okra-leden wapenen zich tegen hackers

Beek

Bree - Op donderdag 30 januari volgden 38 leden van Okra Beek een voordracht van Wim Eerdekens van KBC, waarin hij vele praktische tips voor veilig gebruik van het internet.

Na een korte situering van de evolutie van ‘het mobieltje’ werden tal van beveiligingsmaatregelen gegeven om het de hackers zo moeilijk mogelijk te maken.

De verschillende gevaren die om de hoek komen kijken, werden belicht. Ook vele vragen kregen een duidelijk antwoord.

Hoe herken ik een valse mail? Een valse website? Hoe mijn smartphone of tablet beter beveiligen? Kan ik slachtoffer worden van internet fraude?

Ook de begrippen phishing, smishing, enz. werden duidelijk gemaakt.

Na de koffie en vlaai kon iedereen met zijn persoonlijke vragen terecht bij Wim, Wouter of Karen.

Het gezegde ‘Men is nooit te oud om bij te leren’ werd hier alle eer aangedaan.