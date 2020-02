De coronavirusepidemie zou dan toch niet op de beestenmarkt van Wuhan van start zijn gegaan. Maar waar dan wel? Daar duiken de wildste theorieën over op – zelfs over doe-het-zelfkits met crispr-technologie.

In de zoektocht naar de oorsprong van de nieuwe coronavirusepidemie is de versewarenmarkt van Huanan in Wuhan niet langer de plaats delict. De allereerste patiënt die met het virus in het ziekenhuis werd ...