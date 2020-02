Maasmechelen - Maandag zijn bij de politie drie inbraken in een tuinhuis of garage in Boorsem gemeld. De feiten gebeurden in de Opdekampstraat (2) en de Wandelstraat. Uit een tuinhuis is niets verdwenen. Even verderop in dezelfde straat werd uit de garage een elektrische fiets meegenomen. En ook bij de derde inbraak werd een damesfiets gestolen. De feiten gebeurden allemaal tussen zondagnamiddag en maandag.