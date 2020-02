Meer geld voor opleiding zedeninspecteur om “slachtoffers seksueel geweld te ondersteunen”

Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) investeert in de opleiding van zowat 180 zedeninspecteurs. Er wordt ook 2,1 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van drie bestaande zorgcentra in Gent, Brussel en Luik. Bedoeling is om slachtoffers van seksueel geweld te ondersteunen om klacht in te dienen.