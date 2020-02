Let op voor cause-playing: het datinggedrag waarvan vooral je ex beter wordt

Van een grasmaaier lenen tot een ritje naar de luchthaven: als je ex contact met je opneemt omdat hij of zij iets van je nodig heeft, is er mogelijk sprake van cause-playing. Deze term, in 2019 bedacht door de Canadese datingsite Plenty of Fish, wijst erop dat de ex van je goedheid en eventueel resterende gevoelens profiteert om er zelf voordeel uit te halen.

De naam van de term verraadt het al: je ex contacteert je om een bepaalde reden (cause, red.) en doet zich poeslief voor (playing, red.) in de hoop dat je zult helpen. Anders gezegd: de ex zit met een probleem of wil iets bekomen, rekent op je goedheid om een gunst te bewijzen en het probleem zo makkelijker op te lossen.

Moeilijke situatie

Vorig jaar bleek uit een peiling van de site dat 47 procent van de vrijgezellen ervaring had met het fenomeen en dat percentage zal in 2020 wellicht nog stijgen. Enkele voorbeelden die je misschien als zelf hebt ervaren: je ex stuurt je via Facebook casual een uitnodiging om een gift te doen voor een geselecteerd goed doel, heeft een lift nodig naar de luchthaven en rekent daarvoor op jou of wil huishoudtoestellen lenen.

Het moeilijke aan alles? “Het is vooral een heel onduidelijke situatie”, zegt seks- en relatietherapeute Sybille Vanweehaeghe. “Het is mogelijk dat de ex het vanuit een puur praktisch standpunt bekijkt - lees: geen resterende gevoelens , maar puur opportunisme - en het vanzelfsprekend vindt dat je zult helpen. Anderzijds kan het gedrag ook voortkomen vanuit een bepaald gemis. Voor de gedumpte man of vrouw is het ronduit verwarrend, zeker gedumpte als die persoon nog hoopt dat de relatie een nieuwe kans krijgt.”

Uit het oog

Merk je dat je ex steeds de hulpvragende partij is en jij zelf constant je goodwill mag tonen, dan gaat het volgens Vanweehaeghe niet gelijk op. Dit patroon vraagt volgens de expert om duidelijke afspraken. “Als je overeenkomt om na de liefdesbreuk door te gaan als vrienden, dan moet er een evenwichtige verhouding zijn”, klinkt het. De een mag niet altijd geven als de ander altijd neemt.

“In de realiteit blijft er vaak iemand achter die moeite heeft om de liefdesbreuk te aanvaarden en hoop blijft koesteren. Als er geen evenwicht is, kan de hopende ex zich na verloop van tijd erg gebruikt voelen. Dit geldt trouwens ook bij gewone vriendschappen waar er een onevenwicht ontstaat.”

Volgens Vanweehaeghe is het beter om problemen om te lossen door mensen in te schakelen die ook na de breuk deel uitmaken van je entourage. “Val er geen exen mee lastig uit gemakzucht. Het is in zo’n geval niet slecht om de spreuk “uit het oog, uit het hart” toe te passen. Is er bij beide exen toch nog sprake van gevoelens? Verzin dan geen uitvluchten om elkaar te zien, maar sprokkel moed bijeen om een nieuwe date in te plannen.