Marc Erkens neemt Neos mee op tocht door muziekwereld

Hasselt - Neos Hasselt verwelkomde op donderdag 30 januari Marc Erkens voor een Babbelconcert in het Smaaksalon in Hasselt.

Marc heeft heel wat repertoirekennis, is pianist, muziekanalist en daarbovenop opleidingshoofd Muziek aan de Luca School of Arts, campus Lemmeninstituut te Leuven. Marc nam ons mee op een tocht van de muziek uit de 18de eeuw tot de liedjes die U vandaag nog steeds hoort. Hij liet ons horen, hoe de muziek over de liefde voor elkaar toen klonk, of de liefde van of voor ouders.

Hij begon met de Weense componist Frans Joseph Haydn. Via de charmecomponist en pianovirtuoos Frans Liszt ging het naar Leonard Cohen en Paul McCartney. Will Tura passeerde eveneens de revue, net als Ludwig van Beethoven. Het draait niet om genres, wel om wat er in de muziek te ontdekken valt.

Op de vragen: hoe beleven we muziek, waarom vinden we sommige muziek geweldig en zegt andere muziek ons niets, hoe zit muziek eigenlijk in elkaar, kregen we beslist rake antwoorden.

Marc Erkens probeert mensen zo ver te krijgen, dat ze onbevangener en minder bevooroordeeld naar muziek gaan luisteren, zodat de verpakking overbodig wordt. Hij doet dat met evenveel historische achtergrond als met een humoristische ondertoon. De voorstelling op zich is heel kaal, met uitsluitend een piano. Er komen geen beelden aan te pas.

Marc brengt muziek in zijn puurste vorm naar de mensen. Dat klinkt misschien pretentieus, maar authenticiteit is wat aanstekelijk werkt, daar bereik je mensen mee.

Dit werd dan ook volmondig beaamd door de aanwezige Neos- leden, zij genoten met volle teugen van dit leerrijke, vermakelijke optreden.

(Tekst: Franky De Bock)