PSG niet opgezet met verjaardagsfeest Neymar: “Zo worden we niet serieus genomen”

PSG-vedette Neymar heeft zondagavond in Parijs zijn 28ste verjaardag gevierd - drie dagen voor zijn eigenlijke verjaardag, op 5 februari. Dat deed de Braziliaan met een groots feest in de Parijse nachtclub Yoyo. Onder de genodigden waren ploegmaats van bij PSG, maar ook Lyon-aanvaller Memphis Depay en Marseille-middenvelder Luiz Gustavo, allemaal keurig in het wit.