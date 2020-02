Kijk zaterdag live naar de wedstrijd tussen Bree-Beek en Herkol

Het streektreffen tussen Bree-Beek en Herkol in eerste provinciale, dat is onze match van het weekend, die dus zaterdagavond (19.30u) live te volgen is op onze website.

Stadion: Geussensstraat, Bree

Aftrap: Zaterdag 19.30u.

Scheidsrechter: Bram Eeckhout.

BREE-BEEK: Ramaekers is geschorst.

1 Dries Bollen

3 Eloy Schildermans

4 Tim Mallet

5 Girben Stienaers

6 Lars Cardeynaels

8 Dennis Verheyen

9 Niels Vanbuel

10 Cédric Buntinx

11 Jules Paredis

14 Dennis Klaps

15 Seppe Janssen

18 Cédric Geijsels

21 Jens Geraerts

23 Ferre Joosten

26 Anton De Ceulaer

Trainer: Dirk Daelmans.

HERKOL: Jan Houben (hamstrings) en Bert Craeghs (knie) zijn out. Kyle Vangronsveld (lies) traint weer.

1 Hans Van de Weideven

2 Vincent Symkens

3 Joris Bollen

4 Nick Pinxten

5 Martijn Leekens

7 Ibbo Willems

8 Filip Karafiloski

9 Christof Vanbeuren

10 Sander Plessers

11 Wietse Baerts

12 Denis Masumbuko Kalala

16 Milos Melis

17 Rob Janssen

18 Pieter Houben

26 Roy Franken

Trainer: Eric van Kessel.

DE MATCH IN DRIE CIJFERS

3: SV Herkol is aan zijn derde seizoen in eerste provinciale bezig. De Peltenaars kwamen in 2017 samen met Koersel, Park en Mechelen a/d Maas in eerste en wierpen zich vaak op als een taaie tegenstander. Maar nu lijkt veel kwaliteit weg te gaan. De sportieve staf vertrekt, maar ook Leekens, Willems, Melis, Vanbeuren, Kalala, Janssen, Pinxten en J. Houben (stopt). De club heeft geen U21, waardoor doorstroming naar de reserven en eerste ploeg ontbreekt. ”We vangen dit wel op. We hebben toch al zeven spelers aangetrokken”, aldus sportief verantwoordelijke Pareyn.

19: Jarne Ramaekers is straks de enige afwezige bij Bree-Beek. De 19-jarige verdediger - hij wordt op 17 mei twintig - is geelgeschorst. Ramaekers koos vorig seizoen - na acht jaar bij de jeugd van Bocholt - voor Bree-Beek en dwong daar intussen een vaste stek af. “In mijn eerste jaar hier mocht ik al negen keer starten”, reageert de Kinrooinaar. “Als middenvelder weliswaar. Dit seizoen ben ik in de spits begonnen, maar vanaf de vierde match heeft de trainer me centraal vanachter gezet.” Op één na maakte Jarne telkens de negentig minuten vol. En kaarten kreeg hij amper. “Ik ben ook geen vuile verdediger. Maar vorig week kreeg ik mijn derde geel.”

20: Van de jonge garde Indy Gielen (begin er vaak bij, nu minder), Kyle Vangronsveld (speelde het meest), Pieter Houben en Vincent Symkens heeft deze laatste zich in de jongste weken in de ploeg gewerkt bij Herkol. “Ik kom van Bocholt over. De trainer heeft me altijd gezegd dat mijn kans nog wel zou komen”, zegt de 20-jarige Neeroeterenaar. “Enkele weken geleden is dat dan ook gebeurd.” Dat was toen Craeghs geblesseerd uitviel, Pinxten naar het centrum van de verdediging doorschoof en de rechtsachter vrij kwam. “Ik ben hard blijven werken. Ik ben altijd een verdediger geweest.” Symkens heeft bijgetekend voor volgend seizoen.