Vrouw stak vier personen neer in Gent en wordt voorgeleid voor moordpoging

De vrouw die zondagavond in de hand geschoten werd door de politie aan de Bevrijdingslaan in Gent, heeft in totaal vier personen neergestoken op drie verschillende plaatsen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De vrouw wordt voorgeleid voor poging moord, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze een terroristisch motief had.