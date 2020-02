Westerlo / Genk -

“Mijn dochter deed één transactie van 5 cent via Vinted, en nu zijn al onze rekeningen geplunderd.” Dirk Van Houdt waarschuwt op Facebook voor fraudeurs die via de tweedehandssite duizenden euro’s van hem konden stelen. Het bericht is al ruim zesduizend keer gedeeld.