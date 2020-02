Vlaams moordenaarskoppel op de vlucht opgepakt in Roemeens dorpje

Een Vlaams moordenaarskoppel dat al lange tijd op de vlucht was, is afgelopen weekend gearresteerd in Roemenië. De man (64) en zijn echtgenote (43) maakten in 2006 tijdens een drugsdeal hun leverancier af met een kogel in het hoofd. Het gewapende duo werd met groot machtsvertoon ingerekend en wacht nu op de uitlevering naar ons land.