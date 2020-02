Kleurrijke kunstexpo bij Global Art in Tongeren

Tongeren - Schilderijen, encaustic art, fotografie, samen met brons, glaskunst, keramiek en composiet vormen samen een boeiende expo. Open donderdag- en zondagvoormiddag en zaterdagnamiddag in Maastrichterstraat 40 in Tongeren.

De wereldoorlogen mogen nooit vergeten worden. Zo laat Tongenaar Theo Cloes ons zijn schilderijen rond dit onderwerp deze maand zien. Verslagen soldaten, mensen op de vlucht werden in olieverf vereeuwigd.

Kleurrijke expressieve werken vol geladen emoties worden getoond door Jedy Art, waar liefde in al zijn facetten centraal staat op zijn doeken.

Tati, Catherine Guillaume, brengt haar Tatwomen reeks naar Tongeren. De sterke vrouw die haar mannetje staat, rebels, slim en ondernemend. Hierbij schuwt deze kunstenares het niet om haar werk te versterken met objecten uit haar omgeving; de namen van haar werken staan bol van woordspelingen, wat een extra duwtje geeft aan haar unieke creaties.

Beklijvende fotografie vind je bij het werk van KroM, vaak in zwart-wit. Krachtige foto's die je meenemen in de wereld van de kunstenaar.

Eric Maquoi, geboren in Tongeren, exposeert abstracte schilderijen, waarbij druivennamen de inspiratie vormen voor de betiteling van zijn werken.

Forge Furnace Tumulus brengt zijn krachtige steampunkwerken, gecreëerd met recyclagematerialen in metaal.

Een uil, een raaf, een groots klokkenspel, alsook een steampunk lamp worden met kracht door Hans Richter aka Forge Furnace Tumulus tentoongesteld.

Stéphanie Maillart toont zowel abstracte en figuratieve schilderijen. Stéphanie haar werk is eerder ingetogen ze heeft niet veel kleur nodig om haar werk kracht te geven, een verhaal te vertellen.

Schilderen met bijenwas, encaustic painting vinden we terug bij het fantasierijke werk van Johan Briers. Johan laat zijn liefde voor de cosmos naar voor komen wat leidt tot krachtige maar ook ingetogen werken.

De Delftse kunstenares Loes Kouwenhoven toont haar figuren in brons en keramiek.

De Tongerse Marijke Cloes toont haar eerste steampunk schilderij , alsook enkele andere meisjes- en dierenportretten en tenslotte ook een groot fruittafereel in acryl op doek.

In permanentie zijn er tenslotte ook de glaskunst van Glassart Petrico en de grappige slakmomenten van Roland Menten.

Iedere donderdagvoormiddag 10-12u, zaterdag 14-17u en zondag 10-12u open, Gallery Global Art vzw, Maastrichterstraat 40 in Tongeren.

Meer info : globalart@telenet.be