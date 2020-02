In dit sterrenrestaurant komen alleen desserts op tafel

Sommige mensen krijgen liever een extra dessert voorgeschoteld in plaats van een voorgerecht en dan heb je er die het omgekeerd zien. In het sterrenrestaurant CODA in Berlijn komt vooral die eerste categorie aan zijn trekken, want er worden alleen desserts geserveerd.

CODA opende in 2016 in de Berlijnse wijk Neukölln de deuren. Achter de potten staat de bekroonde patissier René Frank en dus hoeft het niet te verbazen dat er alleen desserts worden geserveerd. Natuurlijk niet enkel stukken chocoladetaart of potjes crème brûlée, wel gerechten waarop technieken uit de patisserie werden toegepast.

Zo krijg je er onder meer een plak aubergine voorgeschoteld die eenmaal in de mond openbarst en zoet smaakt. Daarbij wordt nooit gebruikgemaakt van geraffineerde suikers. Frank gaat op zoek naar producten zoals groenten of fruit die de gerechten een zoete toets geven.

In 2019 kreeg CODA een Michelinster. Het was voor het eerst dat een ‘dessertrestaurant’ dat overkwam. “Ons concept is uniek”, vertelt Frank in een interview met Stern. “Het duurde even voordat de gasten begrepen wat we deden.” De Michelingids omschreef het dan weer als “een keuken vol finesse” en “de moeite waard”.

Voor een zevengangenmenu betaal je 138 euro. Wie er later na 22 uur binnen springt, kan opteren voor een beperkter menu met vier gangen. Bij elk gerecht wordt ook een passend drankje geschonken.