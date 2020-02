Na zijn optreden in de Brusselse Bozar nam Nick Cave afgelopen vrijdag uitgebreid de tijd voor zijn fans. Tijdens zijn signeersessie liep hij over het podium met … een herbruikbaar tasje van de Hasseltse platenzaak GigaSwing.

De Australische frontman van Nick Cave and the Bad Seeds stond afgelopen vrijdag op het podium van de Brusselse Bozar met zijn intieme show Conversations with Nick Cave. Een van de aanwezigen in de zaal ...