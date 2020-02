Met bijl, knuppel en snoeischaren wilde hij geld terug van CEO Rodania: 2 jaar cel met uitstel

Gent -

“Je gaat straks zoveel bloed verliezen dat je gaat flauwvallen.” Het is een fragment uit de speech die de 42-jarige ‘zakenman’ Tom D. voorbereid had voor zijn geplande confrontatie met de CEO van Rodania. Na een fout gelopen deal was hij vanuit Barcelona naar België gekomen, in zijn koffer lagen een bijl en snoeischaren klaar. Een toevallige politiepatrouille kon hem vatten voor de ontmoeting plaatsvond. De man kreeg een celstraf van 2 jaar met uitstel.