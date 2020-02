Eigenaars van zonnepanelen staan plots voor de keuze: een stroomfactuur zoals het altijd was, met prosumententarief maar ook met terugdraaiende teller, of overstappen op een nieuw systeem waarbij beide wegvallen. Wat is het voordeligst? Onze journaliste Heidi Gabel geeft besparingstips voor eigenaars van zonnepanelen.