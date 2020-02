Vijf mannen en drie vrouwen: dit zijn de nieuwe deelnemers van ‘Blind getrouwd’

Vijf mannen en drie vrouwen. Dat is de buit van de ‘Blind getrouwd’-experts uit meer dan 3.000 inschrijvingen. Zij moeten straks vier wetenschappelijk perfecte matches opleveren. Maar of dat ook in de praktijk lukt? De deelname van Christophe en Nick, het eerste homokoppel ooit in het VTM-programma, raakte al bekend. Dit zijn de zes andere kandidaten van het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd’.