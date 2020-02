Waarom moest Julie dood?: “Ik ging naar het toilet, en wilde haar plots wurgen”

Wie heeft de brave kapster Julie Quintens (24) in haar appartement in Tienen gedood? Het was meer dan een week lang een groot mysterie. Want Julie was een brave vrouw, die nog geen vlieg kwaad deed. Met dank aan een knap staaltje telefonieonderzoek kwamen speurders uit bij haar vroegere buurjongen Ben Wertoy (27). Tot ieders verbazing bekende hij meteen. Maar een antwoord op de vraag waarom ze dood moest, daar wacht haar familie al twee jaar vruchteloos op. Het wordt de hamvraag van dit assisenproces, dat maandag start.