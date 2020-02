Celebs Kate Middleton en andere sterren dragen gerecycleerde outfits op rode loper van BAFTA’s

In de aanloop naar de Oscars worden ook in Engeland filmprijzen uitgereikt tijdens de BAFTA’s. Hoewel heel wat grote namen uit Hollywood langskwamen om een beeldje in ontvangst te nemen, was het Kate Middleton die met de meeste aandacht ging lopen tijdens de 73ste editie van het evenement in Londen. Ze koos voor de gelegenheid voor een jurk van Alexander McQueen die ze eerder al in 2012 droeg voor een reis naar Maleisië. En ze was niet de enige, de organisatie had namelijk de sterren opgedragen om in gerecycleerde, tweedehands of vintage outfits naar de rode loper te komen. Het wou zo een statement maken voor meer duurzaamheid.