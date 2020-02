NBA. Milwaukee Bucks knopen weer aan met zege

Milwaukee Bucks heeft zondag revanche genomen voor de verrassende nederlaag tegen Denver Nuggets in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Slachtoffer van dienst was Phoenix Suns, dat een 129-108 nederlaag om de oren kreeg.

Uitblinker van dienst was nog maar eens Giannis Antetokounmpo met 30 punten, 19 rebounds en 9 assists, al moest Khris Middleton amper onderdoen. Hij klokte af op 25 punten, 8 rebounds en 6 assists. De misstap tegen de Nuggets is zo snel vergeten, Milwaukee Bucks blijft met 42 zeges autoritair aan de leiding in de Eastern Conference, al blijft eerste achtervolger Toronto het wel uitstekend doen. De Raptors boekten tegen Chicago Bulls (129-102) hun 36e zege van het seizoen, de elfde op rij.