Ouder verloren? Dat is dan minder kindergeld

Met 2.772 zijn ze, de kinderen die vorig jaar één of allebei hun ouders verloren. Door een kronkel in het Groeipakket – de vroegere kinderbijslag – leidt dat persoonlijk verlies ook tot een financieel verlies, dat al snel kan oplopen tot een paar honderd euro per maand. Groen dient nu een voorstel van resolutie in om het systeem voor die ene groep aan te passen.