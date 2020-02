Wat deed Shakira tijdens de Super Bowl show met haar tong?

Jennifer Lopez (50) en Shakira (43) hebben zondagnacht met pompende beats en veel flair voor een exuberante show gezorgd tijdens de rust van de 54ste Super Bowl in Miami. Opvallend was dat de twee sterren delen van hun nummers in het Spaans zongen, een ode aan hun Latijns-Amerikaanse roots. Maar het was finaal toch vooral de tong van Shakira die over de tongen ging.