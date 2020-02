Het was op het nippertje voor Willy Sommers (67). De zanger onderging afgelopen weekend een spoedoperatie aan het hart, nadat bleek dat een slagader helemaal was dichtgeslibd. “Willy zou zeker een hartinfarct hebben gekregen. Had hij dit weekend opgetreden, dan was hij er niet meer”, zegt zijn manager. Sommers is intussen weer aan de beterhand en mag vandaag al naar huis.