Parket wil Salah Abdeslam voor assisen voor aanslagen in Brussel en Zaventem

Salah Abdeslam (30) moet als mededader van de aanslagen in Brussel en Zaventem voor het hof van assisen verschijnen. Dat blijkt uit een vordering van het federaal parket die VTM Nieuws kon inkijken. Een echte verrassing is dat niet want Het Nieuwsblad meldde vorige zomer al dat hij zich niet alleen voor de aanslag in Parijs zou moeten verantwoorden.